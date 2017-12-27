Олег Табаков вышел из комы, но никого не узнаёт

Вчера, 17:35

Известный артист Олег Табаков, которому сейчас 82 года, как сообщается отдельными источниками, вышел из искусственной комы, но не узнаёт никого. В том числе и близких ему людей, которые его посещают.

Такие сведения передают источники близкие к его окружению. Медики также сообщают об отсутствии реагирования Табакова на влияние внешних раздражителей.

Рядом с всенародно любимым артистом в клинике, куда он был помещён, практически постоянно находятся близкие ему люди. Это либо Марина Зудина, являющаяся его женой, либо Владимир Машков, считающий Табакова одним из главных своих учителей.

Впрочем, информация поступающая о состоянии Табакова, весьма противоречива. Юрий Кравец, возглавляющий МХТ, опровергал информацию даже о том, что Табакова отправили в «кому». По сведениям, размещённым им в личном аккаунте, самочувствие Олега Павловича является вполне нормальным.

Таким образом, на сегодняшний день отсутствует точная информация о состоянии здоровья Народного артиста СССР.

Его сын Антон сообщает, что папа, в силу своего возраста, пользуется законным правом полежать на госпитальной койке, применив искусственную вентиляцию собственных лёгких.