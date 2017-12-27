Умерла звезда «Звёздных войн» Элфи Кертис

Вчера, 18:47

Сегодня, 27 декабря, в возрасте 87-ми лет умер Элфи Кертис. Этот актёр сыграл одну из ролей Корнелиуса Эвазана в четвёртой части «Звёздных войн».

О кончине Элфи Кертиса уже высказался Марк Хэмилл. Последний играл роль персонажа, которого зовут Люк Скайуокер. По словам Хэмилла, актёр был всегда в весёлом настроении, он был ко всем добр, а в жизни смешной. Однако, по заверениям Хэмилла, это не мешало ему выглядеть устрашающим в кадре. Людям, которые знали актёра лично, он казался самым настоящим джентльменом. Ещё одним популярным фильмом, в котором снимался Кертис, была картина «Человек-слон».

За весь свой творческий путь артист снялся в 11 кинофильмах. Самую большую известность и признание ему принесла роль в ленте «Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда».