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Врачи ввели Олега Табакова в состояние искусственной комы

Сегодня, 12:20

Из-за ухудшения здоровья Олега Табакова врачи приняли решение ввести актёра в искусственную кому.

Меры по погрузке в состояние медикаментозной седации были приняты для того, чтобы ограничить внутренние органы Табакова от сильной нагрузки. После данной процедуры врачи сообщают, актёр находится в очень тяжёлом, но стабильном состоянии.

Олега Табакова ещё в конце прошедшего сентября в срочном порядке привезли в отделение реанимации Городской больницы имени Пирогова.

Тогда поступали сообщения о том, что у него могло быть заражение крови. Табакову сразу же провели необходимую операцию. После этого его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Известному советскому актёру и народному артисту СССР в данный момент 82 года. Зрители его запомнили по таким фильмам, как «Москва слезам не верит», «Двенадцать стульев», «Семнадцать мгновений весны» и другим не менее известным кинолентам.


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