Жерар Депардье празднует сегодня 69-летие

Вчера, 22:15

Известный актёр из Франции Жерар Депардье сегодня, 27 декабря, отмечает свой 69-й день рождения.

Жерар Депардье появился на свет в семье фермеров в 1948-м году в городе Шатору. Родители мальчика были всегда заняты, поэтому достаточного количества времени сыну они не уделяли. Из-за этого ребёнок долго не говорил, а потом у него появился дефект речи – заикание. В школе Депардье учился хорошо, но потом её бросил, увлёкся боксом и начал работать в типографии.

Когда парню исполнилось 17 лет, он вместе другом поехал в Париж. Там его друг обучался театральному мастерству в специальной школе. Жерар случайно оказался на одном занятии и покорил своим комическим талантом комика. Его зачислили в группу бесплатно, а преподаватель даже заплатил за его курсы логопеда. В театральной школе будущая звезда мировых экранов встретил свою будущую супругу Элизабет Гинье.

Жерар Депардье принимал участие в съёмках более чем 150 фильмах и до сих пор активно снимается в различных пороках. Он добился успеха не только в кино, но и в ведении бизнеса.