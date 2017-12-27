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Forbes назвал топ-10 самых кассовых актёров 2017 года

Сегодня, 10:32

Издание Forbes назвало топ-10 самых кассовых актёров уходящего года. Ван Дизель получил в этом рейтинге первую позицию.

«Форсаж», выпущенный в восьмой своей части, принёс его создателям 1,2 млрд долларов. Общий «взнос» Ван Дизеля в киноиндустрию составил за год 1,6 млрд долларов.

На второй позиции Forbes оказался Дуэйн Джонсон. Как отмечают специалисты, удивительным стало то, что самой кассовой лентой с его участием в 2017 году также стала восьмая часть «Форсажа». Его общий результат – 1,5 млрд долларов.

Третье место у израильской актрисы Галь Гадот, снявшейся в «Чудо-женщине». Этот фильм «заработал» 820 млн долларов. Помимо того, артистка снялась в «Лиге справедливости». Суммарный итог – 1,4 млрд долларов.

Четвёртая строчка у Эммы Уотсон из «Красавицы и чудовища», где ею была исполнена главная роль. Результат этого фильма – 1,26 млрд долларов. Общий «счёт» Эммы – 1,3 млрд.

Замыкает пятёрку лучших Джонни Депп, которому роль Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря» принесла всемирную известность. Пятая часть этой ленты собрала 800 млн долларов. Таким образом, отмечают кинокритики, эта франшиза не утрачивает своей популярности. В целом, фильмы с Деппом имеют годовую кассу в 1,1 млрд долларов.


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