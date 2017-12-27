VistaNews.ru


Кузнецова предложила учредить премию за лучшие фильмы для детей

Сегодня, 06:30

Анна Кузнецова, занимающая пост уполномоченного при президенте России по правам ребёнка, выступила с инициативой создания новой кинематографической премии за лучшие фильмы для детской аудитории. По её мнению, это позволит активнее развивать отечественный контент для детей.

Детский омбудсмен отметила, что ежегодно на экраны выход порядка 70 картин соответствующего формата, однако многие из них остаются незамеченными, что делает данную сферу невостребованной. В то же время Кузнецова подчеркнула, что лишь учреждения премии недостаточно, чтобы развивать кино для детей в России. По её словам, она уже провела соответствующую беседу с представителями Минкультуры на тему создания специальных комиссий по работе в указанном направлении.

Ранее о проблеме детских театров в России Владимиру Путину рассказа Александр Калягин. Он объяснил, что законодательство в нынешнем его виде чаще мешает творчеству, нежели его поддерживает и поведал о том, как директора заведений для детей ругаются из-за циркуляров.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.