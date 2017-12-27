Кузнецова предложила учредить премию за лучшие фильмы для детей

Сегодня, 06:30

Анна Кузнецова, занимающая пост уполномоченного при президенте России по правам ребёнка, выступила с инициативой создания новой кинематографической премии за лучшие фильмы для детской аудитории. По её мнению, это позволит активнее развивать отечественный контент для детей.

Детский омбудсмен отметила, что ежегодно на экраны выход порядка 70 картин соответствующего формата, однако многие из них остаются незамеченными, что делает данную сферу невостребованной. В то же время Кузнецова подчеркнула, что лишь учреждения премии недостаточно, чтобы развивать кино для детей в России. По её словам, она уже провела соответствующую беседу с представителями Минкультуры на тему создания специальных комиссий по работе в указанном направлении.

Ранее о проблеме детских театров в России Владимиру Путину рассказа Александр Калягин. Он объяснил, что законодательство в нынешнем его виде чаще мешает творчеству, нежели его поддерживает и поведал о том, как директора заведений для детей ругаются из-за циркуляров.