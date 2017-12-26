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В Москве скончалась глава компании-организатора премии ТЭФИ

Вчера, 17:39

В Москве скончалась Майя Кабахидзе, известная как глава компании-организатора популярной премии ТЭФИ. Её было лишь 64 года.

Сообщение об этом распространено Натальей Уваровой, возглавляющей пресс-секретариат комитета, вручающего данную премию.

При этом, Уваровой не были сообщены причины, вызвавшие столь преждевременную кончину Кабахидзе, которая являлась гендиректором в комитете, занимающимся индустриальными премиями.

В сообщении Уварова отметила лишь то, что Кабахидзе делала много для того, чтобы продвигать ТЭФИ. С её слов, скончавшаяся была, буквально, «больна» этой работой, понимая её важность в том, чтобы объединить телевизионное сообщество РФ.

Время и место, где произойдёт прощание с Майей Бадриевной, пока неизвестно.


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