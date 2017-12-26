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Стали известны самые любимые сериалы россиян

Сегодня, 12:34

Эксперты определили телевизионные сериалы, которые были популярны среди российской аудитории в 2017 году. В пятёрку лидеров в основном вошли отечественные детективные проекты.

Если верить исследованию, чаще всего россияне интересовались такими сериалами, как «Преступление» телеканала «Россия-1», «Консультант» и «Охота на дьявола» от НТВ, «Вы все меня бесите», показанный на СТС. В рейтинг также вошла британская драматическая картина «Табу» с Томом Харди в главной роли. Она же стала единственной зарубежной в списке. Также российский зритель активно интересуется «Шерлоком», «Игрой престолов», «Викингами» и «Очень странными делами».

Ранее эксперты определили ТОП-10 лучших сериалов 2017 года. Пальму первенства отдали «Твин Пиксу» Девида Линча. Проект стал продолжением одноименного проекта начала 1990-х.


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