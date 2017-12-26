Джулия Робертс подралась с сыном режиссёра прямо на кладбище

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Популярная голливудская актриса Джулия Робертс подралась с сыном известного режиссёра Питера Хеджес. Парня зовут Лукас. Отмечается, что конфликт между знаменитостями произошёл прямо на кладбище.

Однако, драка между Лукасом и Джулией Робертс была постановочной. Эти действия происходили в рамках съёмок одной из сцен к очередному фильму с участием известной актрисы.

По сюжету, персонажи Джулии и Лукаса начинают ссориться прямо на кладбище, а затем приступают к драке на кулаках.

Различные западные информационные агентства изначально узнали о драке, и лишь потом выяснилось, что весь ажиотаж был вокруг съёмок кинофильма, который называется "Бен вернулся". В нём Лукас Хеджес получил роль молодого человека, обладающего скверным характером. Парень возвращается в канун Рождества домой, где его встречает мать – Джулия Робертс. Затем женщина внезапно узнаёт о плохих намерениях сына, которые всё могут изменить.

В конечном итоге мать решает, что планам сына необходимо помешать и начинает всячески им препятствовать. Об официальной дате выхода картины пока ещё ничего не известно.