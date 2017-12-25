В Канаде скончалась актриса фильма «Звуки музыки» Хезер Мензес

Вчера, 22:39

В Канаде умерла актриса Хезер Мензес. Известная исполнительница главной роли в фильме «Звуки музыки» не дожила до полных 70-ти лет.

Хезер Мензес умерла в своем доме, 25 декабря, на Рождество. В последнее время актриса проживала на территории Канады, в городе Франкфорд. Вместе с Хезер в ее последние дни были все родные ей люди. В сети о факте смерти известной актрисы сообщил её сын.

Актриса, которая сыграла главную роль в мюзикле 1965 года под названием «Звуки музыки», не смогла дожить до полных 70-ти лет. Как сообщил ее родной сын, женщину фактически "съела" онкология, которой покойная страдала не один год. Время и дата прощания с Хезер Мензес пока не известна общественности. Кинолента с покойной Хезер получила премию Оскар.