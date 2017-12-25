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Скончался один из «отцов» Багза Банни, моряка Папая, Тома и Джерри

Вчера, 19:46

На 100-м году жизни в США скончался известный художник-мультипликатор Роберт Гивенс, ставший в своё время соавтором таких популярных персонажей, как Багз Банни, Дональд Дак, моряк Папай, Том и Джерри. Информацию о смерти подтвердили прессе его родственники.

За свою продолжительную карьеру Гивенс успел поработать на Warner Bros., Walt Disney и Hanna-Barbera. Впервые Багза Банни художник изобразил в 1940 году. За основу персонажа он взял кролика Багзу, которого в Warner Bros. хотели сделать более задиристым и активным. Впоследствии, работа Гивенса дала студии одного из самых популярных мультипликационных персонажей.

Как передаёт американская пресса, художник умер дома от дыхательной недостаточности. Информацию о его кончине подтвердила его дочь. В последнее время он нечасто появлялся на людях и не давал интервью.

 


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