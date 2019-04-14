Арабские страны и российские регионы представили свои возможности на выставке «Арабия-Экспо»

Сегодня, 11:01

За три дня работы IV Международной выставки «Арабия-Экспо-2019» в Центральном выставочном зале «Манеж» свои возможности представили более 100 компаний из арабских стран и регионов России. Самой масштабной стала площадка Российского экспортного центра, представившая 23 российские компании, более трех тысяч посетителей ознакомились с коллективными экспозициями.

Предприятия продемонстрировали основные направления работы в сфере промышленности, машиностроения, IT-разработок. Посетителями выставки стали топ-менеджеры корпораций арабских стран и ведущих российских компаний, министры, представители органов госвласти, москвичи и гости столицы. Были организованы круглые столы, дискуссионные площадки, подписано несколько соглашений и предварительных договоров о сотрудничестве. Одной из важных встреч стало обсуждение вопросов участия компаний России в области опреснения морской воды. Разговор состоялся между старшим вице-президентом Российского экспортного центра Игорем Жуком и заместителем министра по водным вопросам Министерства окружающей среды Саудовской Аравии Мохаммедом А. Аль-Муакли.



