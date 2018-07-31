«Мусорное искусство»: Fквариумы Нового Орлеана украсили скульптурами из отходов

Сегодня, 23:13

Цель выставки – привлечь внимание общественности к загрязнению окружающей среды и предложить новые варианты использования пластикового мусора.

Огромные скульптуры морских обитателей, сделанные из пластмассовых отходов, украшают павильоны американского океанариума. Там есть большая белая акула, сделанная частично из бутылочных крышек и пляжных игрушек, и Медуза, сделанная из разрезанных бутылок от воды.

Произведение искусства, часть проекта под названием Washed Ashore: Art to Save The Sea, - это творение Анжелы Хаселтин Поцци. На творчество ее вдохновили нагромождения пластика выброшенного океаном на южный берег Орегона, тогда она поняла, что океану требуется помощь.

Ее искусство должно заставить людей оценить масштабы экологического бедствия и переосмыслить свое поведение: отказаться от соломинок для напитков, использовать бутылки от воды повторно или собирать отходы и сдавать их на «мусорные» предприятия, которые занимаются переработкой пластика. Искусство Поцци должно заставлять людей задуматься, поэтому оно одновременно и красиво и немного ужасно.

Сейчас армия добровольцев по сбору отходов в Орегоне насчитывает уже 10 тысяч человек. Уже 8 лет люди помогают скульптору собирать и готовить для использования выброшенный пластик.

В настоящее время более 70 работ Анжелы выставлены на различных выставках по всему США. Ее работы востребованы в зоопарках, аквариумах и ботанических садах. На постоянной основе ее экспонаты представлены в Смитсоновском музее естественной истории и галерее в Бандоне.