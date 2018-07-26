Москвичи увидят ритуальный танец прорастания семян

Сегодня, 12:05

Помимо того, их ждут звуковые скульптуры. Также гости выставки смогут ознакомиться с натюрмортами, заспиртованными объектами и многим другим.

Выставка, названная «Плод времени», откроется в «Аптекарском огороде» в Ботаническом саду МГУ. Там москвичи и гости увидят ритуальный танец прорастания семян.

«Плод времени» считается по жанру утопией, существующей там, где пересекаются научная методология и художественные стратегии.

Выставка ставит задачу показать художественно-биологическую систему, проходящую все этапы своего развития.

Топографически выставка будет поделена на три зоны. Одну назвали Зоной Семян, другую – Зоной Роста, а третью – Цветущим Садом.

Зона Семян открывается мультимедийной инсталляцией. Она интерактивна. Когда зритель приближается, объекты, как бы, оживают.

От прикосновения к кожуре сразу же звучит музыка, а семена начинают ритуальный танец своего прорастания.

Далее можно послушать «голоса» растений. Они звучат из звуковых скульптур, для создания которых использовались утилизированные компоненты компьютерного и военного назначения.

Вдоль стен разместится семейство, названное Чайным Грибом Комбуча-Достоевским. Этот проект предполагает приобретение биологическим организом имени собственного.

Работы, подготовленные Витой Буйвид, пытаются реализовать идею того, что между жизнью и искусством существует естественная связь.

Будут представлены натюрморты, в котороых цветущие пионы, их хрупкие стебли и лепестки стануть вступать в сложный диалог с объектами, которые заспиртованы в сосудах.

Выставка откроется уже 3 августа.