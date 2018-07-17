В Петербурге откроют выставку сына Шнурова

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Экспозиция имеет название «UNTITLED.JPG», которую в скором времени презентуют в «Свином рыле».

В Петербурге откроют дебютную выставку сына Шнурова Аполлона. Особенность данной выставки заключается в том, что картины, представленные в галерее «Свиное рыло», созданы с помощью компьютерной графики.

Полотна серии «UNTITLED.JPG» сын солиста группы «Ленинград» были созданы в Испании, где молодой человек проходил обучение.

Аполлон утверждает, что его полотна, как и многие другие, созданные с помощью цифровой технологии, доказывают, что скоро цифровое искусство заменит физическое.

Благодаря своим карикатурным изображениям и плакатному искусству, 18-летний художник обращает внимание общественности на проблемы человечества и политики.

На уникальную в России выставку можно будет попасть с 25 июля по 14 августа 2018 года.