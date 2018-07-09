«Павел телеграмский» обошелся в 11,5 бутылок шампанского

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Картина стала самым дорогим экспонатом на третьем аукционе-перформансе "Искусство за бухло", который прошел в Санкт-Петербурге.

Сегодня в Санкт-Петербурге прошел необычный аукцион с простыми правилами "Искусство за бухло". Ценность экспонатов здесь оценивали в бутылках. После установления стартовой цены - шампанское, красное вино, чача или виски, стоимостью от 1000 до 4000 соответственно, причем количество бутылок устанавливает автор, торги начинаются. Минимальный ход для покупателя - 1 дринк или 250 рублей. Свои работы продавали как широко известные в творческих кругах питерские художники, так и начинающие творцы.

Самым дорогим товаром оказалась стилизованная под икону картина Кузнецова (Кротова) «Павел телеграмский» с изображением Павла Дурова, которая пользовалась большой популярностью в соцсетях после первомайского шествия по Невскому проспекту «За свободу интернета». Покупателям экспонат обошелся в 11,5 бутылок шампанского.

Покупатели картины Metro Ольга и Самвел Бабаян поделились, что за данную работу активно боролись, ведь она успела стать частью истории России. Они признались, что посетили уже третий подобный перфоманс, и на каждом совершили дорогое сердцу приобретение.