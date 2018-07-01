На экскурсиях в метро Москвы с начала ЧМ-2018 побывали больше 500 туристов

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80% посетителей являются иностранцами, приехавшими в Россию на чемпионат мира.

Достопримечательности Москвы с момента начала ЧМ-2018 приобрели беспрецедентную популярность. Туристы с разных уголков мира съезжаются, чтобы вживую посмотреть матчи мирового первенства, а вместе с ними и наиболее живописные места российской столицы с богатейшей историей. В частности, как сообщили в пресс-службе столичной подземки, с 14 июня экскурсии в метро посетили уже 500 человек. При этом подавляющее большинство из них являлись иностранными гражданами. В Московском метрополитене отмечают, что доля иностранцев составила 80%. Многие из них также интересуются Центром профориентации столичной подземки. Отмечается, что экскурсии будут проводиться до завершения мундиаля, то есть до 15 июля.

Ранее мы писали, что матчи ЧМ-2018 в метро Москвы посмотрели 14 миллионов пассажиров. Соответствующую информацию сообщил прессе заммэра столицы Максим Ликсутов. Поединки транслируются на станциях в каждый день проведения матчей.