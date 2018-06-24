Фотохудожница из Брянска выиграла в двух номинациях на международном конкурсе

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Марина смогла лидировать среди 171 автора. Две ее работы, которые она отправила, сразу стали победителями.

Фотохудожница Марина Свиридова из Брянска является звездой у себя в городе. Она устраивает выставки со своими работами, куда приходят десятки людей.

Девушка решила попробовать удачу и отправила 2 работы на фестиваль «ФотоКрок-2018» имени Юрковского, который проводился в Витебске.

Это были фотокартины «Тянем – потянем!» и «Весенний ветер», благодаря которым Марина и выиграла в двух номинациях на международном конкурсе «ИСТОКИ. Моя малая Родина». Конкурс был действительно достойный – участвовали Украина, Соединенные Штаты Америки, Израиль, Россия, Беларусь, Польша, Эстония и другие.

Марина Свиридова с детства увлекается искусством. Сейчас она работает художником – бутафором в драмтеатре в Брянске.