VistaNews.ru


Фотохудожница из Брянска выиграла в двух номинациях на международном конкурсе

Сегодня, 17:16

Марина смогла лидировать среди 171 автора. Две ее работы, которые она отправила, сразу стали победителями.

Фотохудожница Марина Свиридова из Брянска является звездой у себя в городе. Она устраивает выставки со своими работами, куда приходят десятки людей.

Девушка решила попробовать удачу и отправила 2 работы на фестиваль «ФотоКрок-2018» имени Юрковского, который проводился в Витебске.

Это были фотокартины «Тянем – потянем!» и «Весенний ветер», благодаря которым Марина и выиграла в двух номинациях на международном конкурсе «ИСТОКИ. Моя малая Родина». Конкурс был действительно достойный – участвовали Украина, Соединенные Штаты Америки, Израиль, Россия, Беларусь, Польша, Эстония и другие.

Марина Свиридова с детства увлекается искусством. Сейчас она работает художником – бутафором в драмтеатре в Брянске.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Анфиса Чехова сделала звезду из подписчицы и подарила ей платье

Заболевшая раком девушка из Брянска обратилась к Путину с просьбой

В аграрном ВУЗе Брянска выбрали "Мисс Университет-2018"

Главное за неделю

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были шокированы увиденным, отметив, что возможно сейчас люди...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Рекомендуем