В Москве благоустраивают территорию Еврейского музея

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В Москве под эгидой городского руководства был создан Еврейский музей и центр толерантности. Теперь данные объекты начали облагораживать для предания им презентабельного вида.

На сайте «Активный горожанин», который создан специально для изучения общественного мнения под эгидой мэра столицы Сергея Собяника, проходило голосование по выбору проектов благоустройства различных московских объектов. Известно, что жители города отдали предпочтение территории, которая находится неподалеку еврейского музея и центра толерантности.

Для реализации задуманного создан проект, реализация которого уже началась, территорию Еврейского музея в Москве активно благоустраивают. Известно, что все воздушные кабели на данной территории уберут в специально созданную кабельную канализацию. Для детей будет обустроена спортивная площадка и проведен капитальный ремонт уже существующих здесь детских аттракционов. Также дорожки замостят гранитной плиткой и установят бордюрный камень, а для удобства отдыхающих будут установлены скамейки. Вся территория вокруг Еврейского музея будет украшена клумбами и газонами.

По задумке архитекторов, само здание музея будет украшено подсветкой, которая особенно эффектно смотрится в темное время суток. Для удобства пассажиров будет отремонтирована остановка общественного транспорта в Новосущевском переулке.