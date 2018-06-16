Собянин анонсировал выставку в честь полёта космонавта Терешковой

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Градоначальник отметил, что прошло уже 55 лет со дня, когда «наша Чайка» побывала за пределами планеты впервые. Мэр также заявил, что посетить мероприятие можно будет на Сретенском бульваре в Москве.

Сергей Собянин анонсировал выставку в честь полёта первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Такая дата является для московского управленца и всех россиян значимой, поэтому подготовились к празднику и другие учреждения. «В честь нашей "Чайки", первой женщины-космонавта, будет выставка на Сретенском бульваре, а Музей космонавтики подготовил серию спецпроектов», - отметил Собянин.

Мэр оставил ссылку, после перехода по которой москвичи смогли ознакомиться с другими знаковыми мероприятиями, посвященными Терешковой. Среди них – сразу пять выставок, на одной из которых будет показана серия фильмов о жизни в космосе и достижениях известных астронавтов.