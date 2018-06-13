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Самую полную коллекцию марок к ЧМ-2018 представят в Санкт-Петербурге

Сегодня, 16:42

Экспозиция будет длиться до завершения мундиаля, то есть до 14 июля.

Самую полную коллекцию марок, выпущенных специально к ЧМ-2018, представят в Санкт-Петербурге в Центральном музее связи имени А. С. Попова. Мероприятие получило название «Футбол идет на восток». Его полностью приурочили к началу мирового первенства по футболу, которое, как известно, уже завтра стартует в России.

Гости заведения смогут воочию посмотреть на самую полную коллекцию марок, которые специально были подготовлены к грандиозному событию. В неё входит 200 марок, конвертов, а также открыток, содержащих официальную символику ЧМ-2018. Наибольшую ценность в коллекции имеют материалы, которые были подготовлены для создания марок, но не дошли до конечного покупателя. Они изготовлены в единственном экземпляре. Такие единицы ценятся из-за своей редкости очень дорого.

Ранее мы писали, что в Москве к ЧМ-2018 появились тематические цветники, которые имеют уникальную природу. В частности, значительная часть из них украсит участок Волоколамского шоссе. Там в дни матчей чемпионата будут проезжать автобусы, в которых перевозят игроков и зрителей.

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