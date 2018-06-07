Жители Ростова шокированы скелетами мерзких чудовищ

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Эпатажная художница представила в городе свою выставку останков уродливых представителей фауны.

В рамках музыкального фестиваля МОСТ в Ростове-на-Дону состоялась выставка со скелетами мерзких чудовищ. Среди горожан мероприятие вызвало серьёзный ажиотаж. Многие жители Ростова пришли воочию увидеть творения местной художницы Машы Богораз и были шокированы. К слову, некоторые посетители увидели в экспозиции футбольный подтекст, так как чудовища якобы играли в футбол своими головами.

Отдельные горожане решили, что автор спрятала в этом некий скрытый посыл накануне ЧМ-2018, который также пройдёт и в Ростове. Между тем, сама художница все подозрения отмела, заявив, что сама удивилась, что так всё сошлось. Специально ко всемирному форуму она ничего не готовила.

Ранее мы писали, что житель Ирландии сумел запечатлеть на камеру лох-несское чудовище. Очевидец не только стал свидетелем появления монстра, но и смог сделать несколько снимков загадочного существа.