МВД покажет ростовчанам личные вещи Чикатило

Сегодня, 12:27

Посетить музей можно будет с 10:00 до 15:00. Вход свободен. Там можно будет посмотреть не только на ножи кровожадного убийцы, но и на другое оружие различных преступников.

Музей МВД по Ростовской области проводит день открытых дверей, в рамках которого каждый желающий сможет посмотреть на личные вещи Чикатило. Самому известному маньяку была посвящена даже целая экспозиция. Кроме того, ростовчанам покажут исторические предметы, которые имеют отношение к местным правоохранителям.

Посетить музей МВД можно два раза в год, вход бесплатный, но зайти в одиночку не выйдет. К экспонатам подпускают только группами после выдачи заявки на сайте ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Всего в музее три зала, в которых представлено в районе 7 000 экспонатов. Экспозиции охватывают период начиная с 18 века. Здесь можно увидеть кабинет полицмейстера, главы Ростова, или же лапти, которые выдавали полицейским во время поступления на службу в начале истории СССР.