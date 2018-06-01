«Имидж России» едва не стал преградой для организации выставки Бэнкси в Москве

Сегодня, 13:03

Организаторы мероприятия посетовали на то, что собственник и экспонатов опасаются предоставлять их для показа в России.

В Москве готовятся к презентации первой выставки произведений стрит-арт художника Бэнкси. Вместе с тем на пути к организации данного события появляются всяческие трудности, которые, по словам организаторов, провоцирует «имидж России» на международной арене. Продюсер выставки Александр Начкебия заявил ,что сегодня собственники экспонатов опасаются везти их в страну из-за напряжённой политической и экономической обстановки. Иногда, посетовал он, музеи и вовсе выставляли невыполнимые требования для организаторов. Некоторые ставили условия, по которым они без объяснения причин могли бы забрать свои экспонаты в любой момент без лишних последствий для себя.

Выставка произведений уличного художника Бэнкси состоится завтра, 2 июня, в здании Центрального Дома художника (ЦДХ) в Москве. Здесь будут представлены более 100 экспонатов, в том числе оригинальные работы, а также фотографии и 3D-объекты. Помимо прочего организаторы обещают гостям мультимедийное шоу.