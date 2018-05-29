Мединский: «Интермузей» соберет не менее 50 тысяч посетителей

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Министр культуры России прогнозирует большой наплыв гостей на фестивале «Интермузей».

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский рассказал, что администрация фестиваля ожидает на празднике не менее 50 тысяч зрителей. На данный момент администрация расширяет концертную площадку во избежание нехватки мест. Так как концертная площадка не сможет уместить такое количество людей, то они перенесли место фестиваля на ВДНХ. На фестивале ожидают 50 тысяч гостей.

Мединский упомянул, что «Интермузей» - это уникальный в мире праздник международного искусства музея. Во время фестиваля состоится конкурс на лучший проект, на участие в соревновании уже зарегистрировано 500 заявок. Событие состоится 31 мая и пройдет до 3 июня на ВДНХ. Основные выставки пройдут в 75-м отделе площади, а также в музее космонавтики и в павильоне "Книги".