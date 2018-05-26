В Астане представлена новая экспортная версия российского беспилотника "Орлан-10"

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Специалисты российской промышленности представили модификацию БЛА "Орлан-10", предназначенную для экспорта. Событие произошло на международной выставке вооружений "Кадекс-2018" (KADEX 2018), проходившей в Астане с 23 по 26 мая.

Новая разработка получила название «Орлан-10Е» и представляет собой комплекс 2-4 БЛА, пускового устройства катапультного типа и целевой нагрузки. Также были представлены технические характеристики БПЛА: максимальная масса 18 кг, размах крыла – 3,1 м, масса полезной нагрузки – до з кг, продолжительность полета до 10 часов, скорость полета 70-150 км/ч. Дальность управления полетом при помощи радиоканала достигает 100 км.

БПЛА также имеет различные возможности применения. Он может быть оснащен аппаратурой для разведки, разнообразными датчиками для мониторинга или же работать в роли ретранслятора.

Данный комплекс имеет высокий уровень надежности и прошел разнообразные испытания с участием Министерства обороны Российской Федерации. «Орлан-10Е» показал себя максимально эффективно при выполнении задач в различных условиях.

Также напомним, что предыдущая версия «Орлан-10» была испытана на соревнованиях по управлению беспилотниками бойцами воздушно-десантных войск на полигоне Песочное.