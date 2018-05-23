В Самаре пройдёт выставка картин Сергея Шнурова

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Состоится это событие 31 мая в 18:00. На нём будут представлены художественные работы исключительно лидера музыкального коллектива «Ленинград».

В опубликованных данных уточняется, что вход на выставку картин Сергея Шнурова в Самаре будет стоить 150 рублей. Такая цена только в день открытия. Затем во все основные дни она составит 400 дни, а для студентов с пенсионерами – 300 рублей. Меньше всем придётся платить школьникам – всего лишь 150 рублей.

Называться выставка картин будет «Ретроспектива брендреализма». Стоит уточнить, что проходить художественное мероприятие будет вплоть до 29 июля, то есть будет длиться практически целый месяц.

Работы Сергея Шнурова уже показывали в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, и даже в Минске. В Самаре же Шнуров собрался представить местным жителям картины, которые создавались на основе концепции «брендреализма». Объектом последнего являются не сами реальные предметы, а структура реальности, где они находятся.

Основная идея брендреализма в том, что сейчас все люди буквально живут в брендах, едят их, одеваются и так далее. В результате человек сам не замечает, как выбирает бренд своего поколения.