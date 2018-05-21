В Казахстане «Алмаз-Антей» покажет С-300 и С-400

Сегодня, 16:24

Презентация зенитных ракетных систем состоится в рамках выставки «KADEX-2018». Мероприятие проводится в Астане в период с 23 по 26 мая.

В Казахстане концерн ВКО «Алмаз-Антей» покажет публике С-300 и с-400, которые представляют собой зенитные ракетные системы. Выставка «KADEX-2018» проводится ы Астане с 23 по 26 мая 2018 года. Отмечается, что предприятие презентует объединенную экспозицию в павильоне №5. Там люди смогут увидеть модели, видео и презентации формата медиа. Это все расскажет о С-400 «Триумф», С-300ВМ «Антей-2500», С-300ПМУ2 «Фаворит», «Бук» и «Тор».

Вячеслав Дзиркалн, замгендиректора «Алмаз-Антея» по внешнеэкономическим вопросам, рассказал, что компания сделает акцент на услугах и продукции, которые больше всего актуальны на территории среднеазиатского региона. Делегация концерна проведет соответствующие переговоры с представителями разных стран.