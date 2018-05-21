Жителям Тамбова показали госпиталь, который посещал Николай II

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В рамках «Ночи музеев» горожанам представилась возможность воочию оценить экспонаты, которые ранее увидеть было достаточно трудно.

В Тамбове, как и во всей стране, в минувший уик-энд прошла акция «Ночь музеев», в рамках которой культурные учреждения города оставались открытыми для посещения даже в ночное время. Одной из наиболее интересных экспозиций выставки в краеведческом музее стала фотокарточка с изображением здания драматического театра. Экскурсовод показывает на драгунов на его фоне, объясняя, что в те времена Тамбов был местом дислокации элитной конницы. Также на карточке можно рассмотреть надпись «лазарет». Именно в театре в годы Первой мировой войны располагался госпиталь для раненых военных, доставляемых с фронта. Его, как пояснили в музее, в 1914 году, в рамках планового визита посетил император Николай II. Также помимо прочего на выставке можно было увидеть и прочие реликвии, повествующие об истории региона и всей России. Экспозиции в субботнюю ночь приносили и частные коллекционеры, любезно согласившиеся показать землякам собственные сокровища.

Ране мы писали, что в «Ночь музеев» рекордное количество человек посетили Новую Третьяковку.