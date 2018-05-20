«Ночь музеев» в Москве посетили свыше 7 500 человек‍

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Известные люди 19 мая проводили для гостей музея Победы на Поклонной горе экскурсии в рамках акции "Ночь в музее".

Музей Победы в субботу посетили 7 500 человек. На мероприятии их встретили Игорь Прокопенко, Игорь Угольников, Арина Шарапова и многие другие знаменитости. Гостям акции "Ночь в музее" Угольников рассказал о новой кинокартине "Ильинский рубеж", которая была снята кинокомпанией "Военфильм".

Прокопенко также активно общался с гостями. ОН ответил на множество вопросов посетителей музея Победы на Поклонной горе. В 18:00 19 мая в Москве прошла лекция члена ученого совета Музея Победы доктора исторических наук Михаила Мягкова "Правда о Великой Отечественной войне".

Данное мероприятие могли посетить все желающие. В 2017 году министр культуры Владимир Мединский открывал акцию "Ночь в музее" в Центральном музее Великой Отечественной войны и в рамках мероприятия выступил с лекцией для студентов.