«Ночь музеев» в Петербурге: Посетители часами стояли в очереди

Сегодня, 09:31

Как и всегда, это мероприятие, проведённое в Петербурге сегодняшней ночью, вызвало огромный ажиотаж. Перед самыми популярными локациями очереди достигли внушительных размеров.

«Ночь музеев» уже давно стала популярным мероприятием, при котором можно посетить отдельные выставки бесплатно. Большой интерес посетителей в Петербурге вызвал Музей игровых автоматов СССР. Очередь перед ним достигала 200 человек. Людей запускали в помещение небольшими группами. Не меньшая популярность была и у киностудии «Ленфильм». Горожане были готовы часами стоять в очереди.

Очевидцы утверждают, для того, чтобы посетить Планетарий, им пришлось простоять в очереди около двух часов. Также много людей желали ознакомиться с тем, что выставлено Республикой кошек, Музеем хлеба, Музеем воды и Музеем городского электротранспорта.

Чтобы ознакомиться с выставкой работ Сальвадора Дали, любителям живописи приходилось ожидать в очереди около получаса. Были и локации, где скопления людей не наблюдалось.

«Ночь музеев» является ежегодным фестивалем, при котором ряд учреждений культуры работают на протяжении всей ночи. Темой нынешнего мероприятия было «Метаморфозы».

Музеи старались ознакомить посетителей с научными открытиями, преобразившими окружающую реальность. Также не остались без внимания произведения искусства, которые поменяли взгляды людей на мир. Само-собой, были и экспозиции об исторических событиях, ставших переломными.