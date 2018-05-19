Выставку «АРХ Москва» посетили более 14 тысяч человек

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Простые россияне начали пристально интересоваться архитектурными выставками.

Всего за прошедшие три дня с момента открытия выставку «АРХ Москва», являющуюся уже XXIII по счету, посетили более 14 тысяч человек – жителей Москвы и ее гостей. Международная выставка архитектуры и дизайна включает в себя ознакомление граждан с передовыми проектами, направленными на сохранение и обновление исторических объектов.

Московский градоначальник Сергей Собянин открыл выставку 16 мая, и продлится ее посещение гражданами до 20 числа. Организаторы уверены, что москвичи все больше интересуются архитектурными новинками, а свои работы смогли продемонстрировать несколько сотен компаний из 14 стран со всего мира.