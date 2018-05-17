В Екатеринбурге покажут амуницию ИГ* в рамках "Ночи музеев"

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В общей сложности в музее содержится 11 мультимедийных экспонатов. Тут имеется эскиз виртуальной базы участников "Бессмертного полка", есть возможность узнать информацию про своих родственников или же заполнить анкету, чтобы они оказались в списке.

Главным ближайшим событием станет то, что в музее военной славы Урала покажут экспозицию, которая посвящена борьбе России с международным терроризмом в Сирии. Это будет проект под названием "Ночь музеев", который пройдёт с 19 на 20 мая. Посетив выставку, можно увидеть беспилотник и квадрокоптер, макет боевой единицы "Тигр", госнаграды Сирии, агитационный материал и одежду военнослужащего запрещенной в РФ ИГ*.

Кроме того, посетителям музея покажут большую диораму, "Форсирование Днепра", которая будет сопровождаться аудио- и видеоматериалами, имитирующими свет взрывающихся снарядов и гул самолётов в момент воздушных боёв.