В Москве к акции «Ночь в музее» присоединились 12 парков

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Сообщение об этом содержит официальный портал столичного правительства. Мероприятие проведут с 19 по 20 мая.

К акции в Москве присоединились 12 парков, относящихся к столичному департаменту культуры. В этом году «Ночь в музее» будет посвящена «Шедеврам из запасников».

На территории 11 парков с 18-00 до 24-00 мероприятия будут бесплатными. В «Музеоне» «Ночь в музее» начнётся в 16-00.

«Зарядье» порадует посетителей парадным шествием стрельцов. На них будут костюмы образца XVI - XVIII веков. Они покажут свои навыки по торжественному построению и разведению в походном строю.

На этом развлечения от стрельцов не закончатся. Гости парка смогут с их помощью отлить свинцовые сувенирные пули и освоить технику письма с помощью гусиных перьев. Также можно будет получить навыки по изготовлению тряпичных народных кукол.

В «Музеоне» станет доступным посещение вернисажа с работами, выполненными молодыми художниками. В 19-00 в парке начнут проведение мастер-класса по лепке портрета с натуры.

Парк Горького организует бесплатное посещение выставки, посвящённой его истории. Там можно будет ознакомиться с историей парка. Также устроители покажут план затопления «Лужников», оставшийся нереализованным. Гости «Ночь в музее» смогут пощеголять в необычных карнавальных костюмах.

Остальные парки в Москве также подготовят на эту акцию не менее увлекательные программы.