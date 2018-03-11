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Парамоновские склады Ростова стали выставочным залом художников

Сегодня, 15:21

В Ростове найдено необычное использование Парамоновских складов. Художники организовали выставочный зал для презентации картин «13 га», в рамках «Художественного проекта в общественном пространстве».

В Ростове 9 марта успешно прошла выставка произведений искусства обладателей кисти и краски под творческим названием «13 га». На мероприятии презентовали работы известных в регионе художников.

Среди них: М. Хардиковой, Е. Невзоровой, Е. Клименко, И. Федоровой. В общей сложности посетители смогли познакомиться с творчеством более 20 новых работ мастеров кисти.

Проведение подобных выставок на территории федерального памятника архитектуры стало хорошей альтернативой и дает возможность художникам не навязчиво показать обществу искусство.


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