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Во Франции показали молодую и голую Ангелу Меркель

Вчера, 20:40

На выставке во Франции показали голую и молодую Ангелу Меркель. Как сообщается, скульптуру голой Меркель и двух ее подруг покажут на выставке в музее MAC Lyon.

Алжирец Адель Абдессемед создал мраморную скульптуру обнаженной канцлера Германии основываясь на фотографиях молодости госпожи Меркель. Произведение он представит на выставке на юге Франции, которая открывается уже в марте текущего года и продлится до середины лета.

Стоит отметить, что в список работ Абдессемеда входит также вьетнамская девочка Ким Фук, которая убегает от напалмовой атаки в 1972 году.


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