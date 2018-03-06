Во Франции показали молодую и голую Ангелу Меркель

Вчера, 20:40

На выставке во Франции показали голую и молодую Ангелу Меркель. Как сообщается, скульптуру голой Меркель и двух ее подруг покажут на выставке в музее MAC Lyon.

Алжирец Адель Абдессемед создал мраморную скульптуру обнаженной канцлера Германии основываясь на фотографиях молодости госпожи Меркель. Произведение он представит на выставке на юге Франции, которая открывается уже в марте текущего года и продлится до середины лета.

Стоит отметить, что в список работ Абдессемеда входит также вьетнамская девочка Ким Фук, которая убегает от напалмовой атаки в 1972 году.