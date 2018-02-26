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В Курган привезут роботов со всей планеты. В городе предстоит проведение интерактивной выставки РОБОПОЛИС.

РОБОПОЛИС будет работать целый месяц. Открытие выставки состоится 8 марта. Все жители Кургана и гости города уже приглашаются на неё.

Стали известные и подробности, касающиеся некоторых экспонатов. В частности Promobot Борис, наверняка, понравится девушкам. В его характере постоянная раздача комплиментов и приглашения на свидания.

Помимо того, он способен запоминать пообщавшихся с ним представительниц прекрасного пола. Более того, он может их даже поразить, угадывая загаданные теми числа.

Его «коллега» RBot Валера также является «джентльменом». Он отличается крайней обходительностью. Помимо того, он может беседовать с понравившимся ему человеком на протяжении многих часов.

Дети, скорее всего, оценят робота Деревянку. Его внешний вид напоминает домовёнка. Он способен крутить шарманку и гадать на предсказание судьбы. Также он с радостью примет угощения. Для него это монетки разного достоинства.

Будут на выставке и роботы – «женщины». Первым российским образцом является Kiki. Её наделили способностями в таких областях знаний, как астрономия или химия.

Она может и перемножать большие числа. В то же время, создатели этого робота предупреждают, если задание будет чрезмерно сложным, «женщина» может ответить достаточно остро.