VistaNews.ru


В Пензе картинная галерея разыскивает похожих на персонажей картин граждан

Сегодня, 01:30

Пензенская картинна галерея им. Савицкого организовала проект «Лицом к лицу», предложив поучаствовать в нем местным жителям. Организаторы творческого мероприятия разыскивают граждан, похожих на персонажей представленных на выставке картин.

В рамках проекта «Лицом к лицу» фотографы картинной галереи Савицкого в Пензе сделают серию фотографий с картинами из коллекции музея и городскими жителями, у которых есть нечто общее с нарисованными персонажами. Инициативная творческая группа выставки предлагает землякам установить «особую связь» с произведениями искусства и культурно обогатиться, приняв участие в уникальном фотопроекте.

Для желающих оказаться частью акции «Лицом к лицу» жителей Пензы представители картинной галереи предлагают посетить группу выставки в соцсети «ВКонтакте», дабы заранее подыскать наиболее похожего на себя нарисованного персонажа.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.