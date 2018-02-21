В Пензе картинная галерея разыскивает похожих на персонажей картин граждан

Сегодня, 01:30

Пензенская картинна галерея им. Савицкого организовала проект «Лицом к лицу», предложив поучаствовать в нем местным жителям. Организаторы творческого мероприятия разыскивают граждан, похожих на персонажей представленных на выставке картин.

В рамках проекта «Лицом к лицу» фотографы картинной галереи Савицкого в Пензе сделают серию фотографий с картинами из коллекции музея и городскими жителями, у которых есть нечто общее с нарисованными персонажами. Инициативная творческая группа выставки предлагает землякам установить «особую связь» с произведениями искусства и культурно обогатиться, приняв участие в уникальном фотопроекте.

Для желающих оказаться частью акции «Лицом к лицу» жителей Пензы представители картинной галереи предлагают посетить группу выставки в соцсети «ВКонтакте», дабы заранее подыскать наиболее похожего на себя нарисованного персонажа.