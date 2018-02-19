Восковая фигура Витаса появится в Китае и Южной Корее

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Поступила информация, что восковую фигуру известного певца Витаса поставят в музее Китая и Южной Кореи. В целом, восковые фигуры популярного исполнителя появятся в 137 музеях Китая и Кореи.

Уточняется, что установка фигур из воска началась еще в ночь 18 февраля. Еще музеи таких стран как Япония, Индонезия и Филиппины также заявили о своем желании установить в своих стенах фигуру знаменитого исполнителя Российской Федерации Витаса.

Такая известность личности Витаса в зарубежных странах оправдывается тем, что певец выступал на открытии олимпиады в Пекине, а также часто ездил с гастролями по городам и странам Азии, даже выпустил заграницей несколько новых альбомов. Виталий Грачев в 2009 году участвовал в съемках популярного мультсериала в стиле аниме. Фильм состоит из восьмидесяти серий и персонажа, в роли которого и выступил Витас. Еще стоит упомянуть, что Виталий играл одну из самых важных ролей в кинофильме «Хуа Мулань», съемки которого происходили в горной местности Хэланьшань в северном Китае.