Танцовщицы из Новосибирска попали в скандал в Великобритании

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Выступление танцовщиц из Новосибирска на выставке в Великобритании привело к обвинению в сексизме чешской компании Endorphina.

С 6 по 8 февраля в выставочном центре ExCeL в Лондоне прошло мероприятие ICE Totally Gaming London 2018, где встретились представители индустрии компьютерных игр со всего мира. Все участники самостоятельно оформляли свои стенды так, чтобы привлечь наибольшее количество посетителей.

Чешская компания Endorphina для этих целей установила на сцене 2 шеста и пригласила двух танцовщиц из Новосибирска: Варвару и Людмилу, чтобы те смогли украсить сцену своими танцами. Однако на следующий день пришли люди, которые стали выдвигать компании обвинения в проявлении сексизма и использовании женских тел в своих корыстных, маркетинговых целях. Однако никто никаких претензий танцовщицам лично не предъявлял.

В последний день ведущие федеральные издания в Великобритании Daily Mail, The Guardian и BBC и иные, опубликовали фотографию красавиц с комментарием, что снимки являются наглядной иллюстрацией проявления неуважения, а промоушен, базирующийся на красоте женского тела, неэтичен.

Людмила отметила, что публикация их фотографий в таких крупных изданиях вызвала ликование и восхищение, а выступать на таком серьезном мероприятии им очень понравилось.