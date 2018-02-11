VistaNews.ru


Танцовщицы из Новосибирска попали в скандал в Великобритании

Сегодня, 17:55

Выступление танцовщиц из Новосибирска на выставке в Великобритании привело к обвинению в сексизме чешской компании Endorphina.

С 6 по 8 февраля в выставочном центре ExCeL в Лондоне прошло мероприятие ICE Totally Gaming London 2018, где встретились представители индустрии компьютерных игр со всего мира. Все участники самостоятельно оформляли свои стенды так, чтобы привлечь наибольшее количество посетителей.

Чешская компания Endorphina для этих целей установила на сцене 2 шеста и пригласила двух танцовщиц из Новосибирска: Варвару и Людмилу, чтобы те смогли украсить сцену своими танцами. Однако на следующий день пришли люди, которые стали выдвигать компании обвинения в проявлении сексизма и использовании женских тел в своих корыстных, маркетинговых целях. Однако никто никаких претензий танцовщицам лично не предъявлял.

В последний день ведущие федеральные издания в Великобритании Daily Mail, The Guardian и BBC и иные, опубликовали фотографию красавиц с комментарием, что снимки являются наглядной иллюстрацией проявления неуважения, а промоушен, базирующийся на красоте женского тела, неэтичен.

Людмила отметила, что публикация их фотографий в таких крупных изданиях вызвала ликование и восхищение, а выступать на таком серьезном мероприятии им очень понравилось.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.