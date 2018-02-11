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В Краснодаре показали выставку работ пациентов психбольницы

Сегодня, 16:51

В Краснодаре открыли выставку работ психбольных. В экспозиции оказалось больше ста картин, которые выдержаны в графическом стиле и в направлении живописи. Такие художественные работы передают сложное мировосприятие своих авторов.

Арт-студия уже несколько лет проводит работу в клинической психиатрической лечебнице № 1. Куратором этого направления стал художник и преподователь в области живописи Елена Патракова.

"Применение приёмов арт-терапии способствует получению новой информации о внутреннем мире душевнобольного. Это один из видов терапии, который является ещё одним средством для контакта с больным, их самовосприятия и самовыражения", - сказано в сообщении выставочного центра.

Размышления над картинами заставляют развивать воображение и творческие способности больного.

Мероприятие будет доступно с 10 по 28 февраля.


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