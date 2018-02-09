Вчера, 23:15

В Эрмитаже покажут выставку драгоценных японских кукол. Это будет два изделия, выполненные в XIX веке.

Таким образом, в музее отметят наступление традиционного японского праздника, называемого хина-мацури. Его называют Праздником девочек. В Японии его широко отмечают 3 марта.

Для этого в Эрмитаж доставлены две драгоценные куклы XIX века, изображающие императора и императрицу. Они прибыли в Петербург из города Саката, где хранятся в музее Сирёкан.

Согласно древней японской традиции, при наступлении хина-мацури в семьях, где растут дочери, их родителями устанавливается подставка, имеющая вид лестницы.

Её покрывают красной тканью и устанавливают на ней кукол, которые изображают императора с императрицей, а также их приближённых слуг. На куклах при этом должны быть костюмы, которые носили в эпоху Хэйан (794-1185 годы).

Императрица должна быть в двенадцатислойном кимоно и в короне, увенчанной фигурой, изображающей птицу хоо. На императоре должен быть одет парадный наряд сокутай.

Вокруг выставленных кукол располагаются «зонтики счастья», которые считаются сакральными. К ним прикрепляются тряпичные игрушки.

Мастера, готовящие кукол, соблюдают тончайшие детали их нарядов. Глаза игрушек зачастую инкрустируются драгоценными камнями, после чего они становятся предметами роскоши.

Работа экспозиции началась 9 февраля и продолжится до 8 марта.