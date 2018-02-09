В Торжке пройдёт выставка 100 уникальных кукол с разных континентов

Сегодня, 04:15

28 февраля начнет свою работу экспозиция «Кукольное царство» в Торжке, которая посвящена столетию детской библиотеки. На выставке можно будет увидеть около ста кукол, выполненных вручную.

Известные мастера из Торжка и близлежащих районов покажут лучшие куклы, которые выполнены в самых различных техниках: из глины, керамики, а также миниатюрные и тряпичные куклы, которые были доставлены из разных стран мира. И только в день открытия можно будет увидеть эксклюзивную керамическую куклу под названием «Императрица», платье у которой вышито узором из золота.

Гости мероприятия также смогут увидеть выставку книг, которая посвящена куклам. Экспозиция «Кукольное царство» состоится по адресу: г. Торжок, ул. Загородная, д. 36 с 28 февраля до 31 марта 2018 года. Вход свободный.