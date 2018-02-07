В Нижнем Новгороде проходит выставка японской гравюры периода Эдо

Сегодня, 18:39

В Нижнем Новгороде состоялась выставка японской гравюры периода Эдо. В специально организованном комплексе можно увидеть настоящих самураев, архитектуру и другие восточные атрибуты.

Жители Нижнего Новгорода смогут в эти дни посетить уникальную выставку японской гравюры периода Эдо. В общий состав экспозиций вошли полотна известных японских художников XVIII-XIX века. Гости выставки смогут увидеть настоящих самураев, мастеров сумо, детали японской архитектуры и искусства того времени.

Мероприятие проходит в заранее организованном выставочном центре на территории Нижнего Новгорода. Организаторы события уверяют, что настоящим ценителям искусства здесь будет очень интересно.