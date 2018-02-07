VistaNews.ru


В Нижнем Новгороде проходит выставка японской гравюры периода Эдо

Сегодня, 18:39

В Нижнем Новгороде состоялась выставка японской гравюры периода Эдо. В специально организованном комплексе можно увидеть настоящих самураев, архитектуру и другие восточные атрибуты.

 Жители Нижнего Новгорода смогут в эти дни посетить уникальную выставку японской гравюры периода Эдо. В общий состав экспозиций вошли полотна известных японских художников XVIII-XIX века. Гости выставки смогут увидеть настоящих самураев, мастеров сумо, детали японской архитектуры и искусства того времени.

Мероприятие проходит в заранее организованном выставочном центре на территории Нижнего Новгорода. Организаторы события уверяют, что настоящим ценителям искусства здесь будет очень интересно.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.