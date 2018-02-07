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Юлия Михалкова стала голосом ЭКСПО в Екатеринбурге

Сегодня, 15:54

Известная артистка команды КВН «Уральские Пельмени» Юлия Михалкова порадует Екатеринбург. Комедиантка и ее партнер по сцене Андрей Рожков будут озвучивать истории и факты об ЭКСПО 2025.

Зрители КВН позитивно отметили Юлию с тем, что она стала голосом Всемирной выставки. Дуэт прелестной пары из КВН смогут оценить жители Екатеринбурга. По последней информации, Юлия Михалкова и Андрей Рожков порадуют пассажиров общественного транспорта интересными рассказами и историями. Известно, что уже записано аудио, в котором они рассказывают о Всемирной выставке ЭКСПО.

К слову, Всемирная выставка «Экспо-2025» стала толчком для развития Екатеринбурга. Заявочный комитет «Экспо-2025» презентовал сувенирные чехлы для iPhone.


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