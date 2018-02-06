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"Меркель-Черепаха", "Трамп в памперсе" и другие карикатуры представили в Кёльне

Вчера, 23:13

В Кёльне прошел ежегодный фестиваль карикатур. На этом событии были представлены уникальные сатирические изображения известных политиков.

Среди удивительных юмористических карикатур на ежегодном фестивале в немецком Кёльне зрители могут познакомиться с пародиями на известных представителей политического мира. Некоторые карикатуры просто поражают своей наивностью и вызывают искренний смех у обозревателя. Главной целью создателей этих фрагментов есть улыбка и смех на лице посетителя мероприятия.

Из массы карикатур можно познакомиться с Дональдом Трампом, который сам в подгузнике играет в войнушки со своим напарником по песочнице Ким Чен Ыном.

 

 В отдельном изображении, тот же Трамп имеет комически грозный вид с ядерной ракетой в руках, но при этом не снимает памперс.

Ничего, кроме позитива, может вызвать и пародия на Меркель-Черепаху. В новом образе канцлер Германии представлена очень наивным и безобидным творением. Так что посмотрев на нее, о политике даже грешно вспоминать.


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