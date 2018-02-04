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Житель Волгограда воссоздал британский корабль «Виктория» в масштабе 1:84

Сегодня, 17:46

3 февраля стартовало открытие IV Межрегиональной выставки «Земля героев» в Волгограде. Самым интересным и необычным для посетителей стал экспонат Дмитрия Варфоломеева из клуба «Сталинградский фронт» - британский корабль «Виктория», который воссоздан по подобию оригинала в масштабе 1:84.

Волгоградец рассказывает, что его творение создавалось три года, каждый чертёж и план был сделан вручную, а информацию и вдохновение черпал из сети Интернет и множественных источников исторической литературы, так как он самоучка. Все детали для линкора выполнены и обработаны мастером вручную, соблюдены все детали, что заставляет ещё больше восхищаться гениальным экспонатом. Сами организаторы выставки отмечают, что с каждым годом уровень и качество участвующих работ становится всё выше, интерес к истории в таком её проявлении возрастает.

Флагман «Виктория» по сей день стоит в британской гавани, но теперь и в волгоградской областной библиотеке им. М. Горького можно наблюдать её величие.

Выставка стендовых моделей и военно-исторической миниатюры будет проходить 3-4 февраля.


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