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Любовь Еремеева показала свою коллекцию миниатюрных туфелек

Сегодня, 18:06

Маленькие туфельки балетмейстера Любови Еремеевой представлены в Курганском центре выставок «Туфелька для счастья». В четверг состоялась эспозиция кукольных изящных туфелек из личной коллекции Любови Еремеевой.

 В данную коллекцию входит около пятисот экспонатов, которые были доставлены из Хорватии, Испании, Италии и других стран Европы. Часть экземпляров приобреталась в России, но большая часть привезена из других стран. Почётный работник культурного центра РФ рассказала, что большая часть экземпляров доставлена из Италии, Греции, Голландии, Черногории и Сербии.

Также женщина рассказала, что все туфли сделаны из дерева, керамики, фарфора и стекла руками человека. Любовь рассказала журналистам, что собирала коллекцию целых тридцать лет, и сейчас в ней насчитывается где-то 1,5 тысячи экземпляров башмачков. Коллекция делится на несколько «частей»: фарфоровые туфельки, обувь балкансих стран, башмачки для детей и русские туфельки.

Также Еремеева добавила, что обувь в основном женская.

Столь необычная обувь приобреталась во всяких магазинах с антикваром или сувенирами. А так же ученицы Любови Еремеевой часто привозят ей туфельки в качестве подарка.


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