Новосибирец при помощи резака сделал трёхметровую фигуру Халка

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Новосибирец сделал фигуру Халка при помощи резака. Кроме этого художник Иван Плотников соорудил в своей скульптурной мастерской под названием "FreeArt" ещё двенадцать персонажей знаменитых фантастических кинолент. В этом году в столице будет открыта новая выставка кино.

"Данных героев у нас планируют заказать покупатели. Он сообщают, что это нужно для музея в Москве, который напрямую связан с кино. Но пока они держат всё в секрете", - поясняет Плотников.

Халка изготовили из пенопласта. Это является работой скульптора, так как все детали и мелочи вырабатывали руками с помощью бензопил. Для того, чтобы создать такого мутанта, понадобился труд восьми человек. Бутафор говорит, самая сложная работа пришлась на дракона. Для этого каждая чешуя отливалась из стеклопластика. Ради новой выставки стараются специалисты из многих городов России.