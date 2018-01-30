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В музее Ессентуки открылась выставка восьмого чуда света

Вчера, 20:26

В краеведческом музее города Ессентуки открылась выставка уникальных и удивительных работ Эдуарда Казаряна, созданных при помощи техники механической миниатюры.

В краеведческом музее города-курорта проходит экспозиция работ Эдуарда Казаряна, который является основателем нового, необычного вида искусства механической микроминиатюры.

Работы мастера возможно рассмотреть только под микроскопом. Всего на выставке представлено 17 работ автора из тысячи, в числе которых зрителям показаны расположенный в ушке иглы караван из драгоценных камушков, помещенная на конец волоса человека золотая статуя Свободы, мельчайшая в мире янтарная икона, размер которой всего лишь 1,5 миллиметра, стадион, заполненный футболистами, выполненными из пылинок золота, и другие. Созданные российским мастером шедевры уже десять раз попадали в Книгу рекордов Гиннеса. Его произведениями восхищается весь мир, а журнал «Лос-Анжелес таймс» назвал их восьмым чудом света.


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